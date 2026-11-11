Bombardeos, atentados y remezón en el Ejército

El agravamiento de la violencia en algunas regiones del país, las estrategias militares del gobierno de Abelardo de la Espriella, los siete bombardeos que ha desplegado en estos tres meses de mandato, la respuesta de los grupos armados ilegales, el primer remezón que se estaría alistando en el Ejército y las afectaciones que han generado las confrontaciones en la Fuerza Pública y la población civil fueron los temas de debate en Hora 20.

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Lo que dijeron los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, sostuvo que “al ritmo al que van los bombardeos, la cifra se va a incrementar en comparación con el gobierno Petro, durante el cual se registraron 25 bombardeos desde finales de 2024. Los bombardeos hacen parte del performance, pero la pregunta es ¿qué viene después de un bombardeo?“.

Adicionalmente, se refirió a las dificultades que enfrentan los gobiernos para llegar a los territorios. “El presidente prometió que en los primeros 90 días iba a recuperar el control territorial. Hasta ahora, los ataques se han concentrado en las zonas donde la violencia es más visible, pero todavía no se han dirigido contra las zonas de dominio de los grupos armados”, explicó Llorente.

Jeremy Mcdermott, codirector y fundador del centro de pensamiento InSight Crime, señaló que los grupos armados ilegales se están adaptando a las nuevas dinámicas del conflicto y están desmantelando grandes campamentos. “Se están desmantelando grandes campamentos de actores ilegales en Colombia y hemos visto cómo se están ocultando. No hemos visto una salida de elementos del ELN de Venezuela, sino que están actuando de manera más clandestina”, explicó.

También se refirió a los gestos que ha tenido el presidente Abelardo de la Espriella en medio de esta ofensiva militar. “Lo que está haciendo el presidente es teatro político. Hasta ahora, no veo una estrategia, ni a corto ni a largo plazo, para cambiar las dinámicas criminales en muchas partes del país”, advirtió Mcdermott.

Manfred Grautoff, consultor en temas de seguridad, especialista en inteligencia y asesor de seguridad nacional, sostuvo que “hay una estrategia que consiste en invertir el teatro de la guerra, el Ejército se instala en medio de la población y expulsa a los grupos ilegales. Sin embargo, esto requiere inteligencia y no siempre es viable. Hay otra estrategia que consiste en proteger a los líderes sociales mediante esquemas de seguridad robustos”.

También hizo referencia a los gestos del primer mandatario en medio de los operativos. “No me molesta que el presidente aparezca en uniforme y con una pistola, pero eso debe ir acompañado de acción social. No tenemos agentes de campo y seguimos pensando que la UIAF es un asunto judicial y no de inteligencia”, explicó Grautoff.

General (R) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), advirtió que “los drones cambiaron la dinámica de los conflictos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Todavía Estados Unidos no puede tener el control del canal de Ormuz porque no tiene cómo neutralizar los drones”.

“El Gobierno pasó de una estrategia de contención a una ofensiva. Las operaciones de bombardeos son efectivas siempre que la inteligencia sea precisa y oportuna, son operaciones dirigidas contra blancos estratégicos”, añadió León.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y consultor internacional en seguridad, indicó que “el tema de los bombardeos se venía desarrollando desde el Gobierno Petro en 2024. La pregunta es qué sigue después de esos bombardeos y operativos. En el caso de Santa Marta, cayó Bendito Menor, ¿pero qué ha pasado con Santa Marta? ¿Se acabaron ‘Los Pachenca’? ¿El Estado retomó el control?”.

Adicionalmente, puso el foco sobre las restricciones presupuestales que enfrenta el Gobierno. “No está claro de dónde vamos a sacar los recursos para tener más soldados y policías, hacer mantenimiento al sistema aéreo y adquirir sistemas antidrones”, agregó.

Jorge Mantilla, politólogo y doctor en criminología, aseguró que “el escalamiento de la ofensiva puede generar un aumento de las acciones asimétricas y de los ataques terroristas, así como una mayor dispersión territorial de los grupos armados y un incremento del reclutamiento forzado. Un interrogante es cómo esta ofensiva va a cambiar las dinámicas de relacionamiento entre los grupos armados en los territorios. Podrían pasar de disputas a establecer alianzas”.

Adicionalmente, indicó que los derechos humanos deben estar muy presentes en la estrategia familiar. “También debe haber un componente territorial. En el artículo 12 de la Ley de Sometimiento queda casi como secundaria la transformación territorial“, puntualizó.