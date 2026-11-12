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“La ANDI no tiene que escoger entre la independencia y la interlocución”: Luz Estela Murgas

En entrevista con Diana Calderón en Hora 20, Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), dijo que recibió su nombramiento con “profundo orgullo” y un “sentido de responsabilidad”.

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Para la nueva dirigente gremial, su elección demuestra que Colombia está abierta para el liderazgo de las mujeres “en las decisiones que son relevantes para el país”.

Independencia de la ANDI

Sobre la preservación de la independencia del gremio, Murgas fue enfática en definir la independencia como una “autonomía de criterio” que se construye con rigurosidad, datos y medición de impacto. “La ANDI no tiene que escoger entre la independencia y la interlocución”, indicó, agregando que el gremio debe mantener el diálogo con el Gobierno Nacional y cualquier actor bajo un “espíritu constructivo y propositivo”.

Desafío fiscal

Murgas se refirió a la ley de rescate fiscal que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República. Frente a esto, advirtió que la clave está en no ahogar la economía: “Sin crecimiento económico sostenible, cualquier esfuerzo por estabilizar las finanzas públicas va a ser insuficiente”.

Señaló que la ANDI instaló un comité accidental de la junta directiva con el fin de estructurar una propuesta técnica. Según Murgas, esta ley debe permitir un equilibrio que permita “conseguir los recursos que necesita el Estado sin comprometer esa meta de crecimiento” que genera ingresos y empleo.

En la misma línea, la dirigente aseguró que la agenda de la ANDI para lo que resta del 2026 estará centrada en la ley de rescate, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2026-2030 y la discusión sobre el salario mínimo.

Sobre este último punto, dijo que el objetivo debe ser que “los trabajadores tengan mejores ingresos, pero también, por supuesto, cuidar la fuente de empleabilidad y además evitar que haya mayor informalidad”.

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