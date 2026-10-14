Misión de Verificación de la ONU y acusaciones de Eva Ferrer

Los panelistas de Hora 20 analizaron la extensión del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los hallazgos que hizo en el último año y la petición del canciller Omar Bula para que ese organismo continúe con su trabajo, pero deje de verificar la reforma rural. Además, abordaron las declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez y los anuncios de la Fiscalía y la Procuraduría sobre esos casos.

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Lo que dijeron los panelistas

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y exjefe del equipo negociador de Paz con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, sostuvo que “el canciller ha anunciado que quiere excluir el tema del desarrollo rural de la Misión de Verificación de la ONU, que es el núcleo de los acuerdos de paz. Todo lo que allí estaba contenido, que es un verdadero plan de desarrollo de la ruralidad, se redactó en favor de los campesinos”.

Además, indicó que el desarrollo rural no sólo se limita a la entrega de tierras. De hecho, sostuvo que en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc se establecieron temas transversales como la creación de vías terciarias, educación, salud rural y la construcción y el mejoramiento de las viviendas.

Andrés Caro, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Yale y director de la Fundación para el Estado de Derecho, manifestó su escepticismo frente al rol de la comunidad internacional en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. “Yo soy muy escéptico de que la comunidad internacional pueda hacer cumplir un acuerdo de paz que nuestro establecimiento político no ha querido cumplir”, apuntó Caro.

Y frente a las denuncias de Eva Ferrer y Angie Rodríguez señaló que debe haber una investigación por parte de las autoridades competentes. “Nunca ha habido unas acusaciones tan graves contra una primera dama y contra el círculo cercano del presidente. El Gobierno de Gustavo Petro fue uno de los más corruptos de la historia de Colombia”, anotó Caro.

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, sostuvo que “las metas trazadas en el Acuerdo de Paz son bastante optimistas y hay que moderar los tiempos. Sin embargo, Colombia necesita tener un catastro, poner en orden sus tierras y contar con una jurisdicción agraria”.

Además, se refirió a los señalamientos de Eva Ferrer contra la exprimera dama Verónica Alcocer. “Escuché la entrevista de Eva Ferrer dos veces. Hay muchas cosas que se ponen en duda, hay fechas que no coinciden y vacíos para los cuales sólo nos puede dar luz la justicia”, anotó Bonilla.

Daniel Valero, periodista y editor político de El Espectador, sostuvo que la discusión de fondo frente a la Misión de Verificación de la ONU es política. “En 10 años hemos cumplido con un 2.4% de la meta total del punto uno del acuerdo de paz, que planteaba la entrega de 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra”, sostuvo.

“No se trata de decir si es verdad o mentira lo que están diciendo Eva Ferrer y Angie Rodríguez. Se trata de que muestren las pruebas y la forma en la que van a sustentar lo que afirman”, concluyó Valero.

Heraclito Landínez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, indicó que “el acuerdo de paz con las Farc debería ser un proyecto colectivo y de país”. Además, sostuvo que en su opinión el presidente Gustavo Petro fue el primer mandatario que más ha hecho por implementar el Acuerdo de Paz.

Además, cuestionó las versiones que ha dado Eva Ferrer. “Que un tercero le dijo a Eva Ferrer que había visto un dinero en un avión no es una prueba para nadie. Si ella conoció eso, su deber como funcionaria pública era denunciar ante la justicia”, puntualizó Landínez.

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