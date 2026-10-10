Policía captura a cuatro personas por presuntos hurtos a turistas en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó a cuatro personas señaladas de cometer hurtos contra turistas en sectores del Centro Histórico, durante dos procedimientos realizados en La Matuna y el Parque de la Marina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer caso ocurrió en inmediaciones de la avenida Daniel Lemaitre, donde un ciudadano extranjero alertó a los uniformados sobre el presunto hurto de dos pulseras de oro. Durante el registro, los policías encontraron las joyas en poder de un hombre conocido con el alias de ‘Junior’.

Según las autoridades, los elementos fueron reconocidos por la víctima y posteriormente devueltos a su propietario. Las pulseras estaban avaluadas en más de cinco millones de pesos.

El segundo procedimiento se registró en el Parque de la Marina, donde una turista extranjera manifestó haber sido intimidada con un arma blanca para que entregara su teléfono celular.

Tras recibir la denuncia, la Policía activó un plan candado que permitió interceptar a tres hombres en el barrio María Auxiliadora, identificados con los alias de ‘Rober’, ‘Leonardo’ y ‘Alfonso’. Durante el registro, los uniformados encontraron varios dispositivos móviles y uno de ellos fue reconocido por la denunciante como de su propiedad.

Como resultado de ambos operativos, las autoridades reportaron la recuperación de cuatro teléfonos celulares y la incautación de dos motocicletas que, presuntamente, habrían sido utilizadas para facilitar los hechos.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, informó que durante 2026 han sido capturadas 833 personas por este delito en la ciudad. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.