Anuncian sentido de fallo condenatorio contra Francisco Vera por fraude procesal en Cartagena

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena anunció sentido de fallo condenatorio contra Francisco Antonio Vera Pallares por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con un amparo policivo sobre un terreno de cerca de 47 hectáreas ubicado en el sector de Los Arenales, sobre la carretera La Cordialidad.

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De acuerdo con un comunicado divulgado por los apoderados de una de las víctimas, el proceso se remonta a 2017, cuando Vera Pallares acudió a la Inspección de Policía de Bayunca alegando tener más de diez años de posesión sobre el predio. Para respaldar su solicitud, presentó dos declaraciones extrajuicio rendidas ante notario y, en febrero de 2018, obtuvo un amparo policivo sobre la totalidad del terreno.

Según el comunicado, la juez encontró probado que Vera Pallares no había ejercido posesión sobre el inmueble y que las declaraciones aportadas contenían información contraria a la verdad. Estos documentos habrían inducido en error al inspector de Policía para obtener una decisión favorable sobre el terreno.

El sentido de fallo condenatorio fue anunciado el 24 de septiembre de 2026. La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 20 de octubre, fecha en la que se determinará la pena. Contra la decisión procederán los recursos establecidos por la ley.

Los representantes de una de las víctimas calificaron el pronunciamiento como un precedente frente a los casos en los que se utiliza información falsa ante las autoridades de Policía para obtener amparos sobre predios ajenos.

El caso se relaciona con el uso de procedimientos policivos para reclamar la posesión de terrenos y las consecuencias penales que pueden derivarse de presentar información falsa ante las autoridades.