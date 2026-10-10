Cartagena vive este sábado la jornada deportiva del Gran Fondo Nairo Fest 2026

Cartagena vive este sábado 10 de octubre una nueva jornada del Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, con competencias deportivas que reúnen a corredores, ciclistas y familias en distintos escenarios de la ciudad.

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La programación comenzó en el Parque de La Marina, desde donde parten las carreras de running en las distancias de 21K, 10K y 5K. De acuerdo con la agenda del evento, la salida de los participantes de los 21 kilómetros está prevista para las 5:15 de la mañana, seguida por las demás categorías.

La jornada también contempla actividades para los más pequeños con Nairo Kids, que se desarrolla desde las 9:00 a. m. en el Parque Centenario. Este espacio busca acercar a los niños al deporte y permitirles disfrutar de una experiencia recreativa alrededor del ciclismo.

A la misma hora está programada la competencia de mountain bike en el Castillo de San Felipe de Barajas, uno de los escenarios emblemáticos de Cartagena, donde los participantes pondrán a prueba su habilidad y resistencia sobre la bicicleta.

El festival cuenta con la presencia de figuras del ciclismo como Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador, Egan Bernal y Rigoberto Urán, entre otros invitados internacionales que participan en las actividades programadas.

Mientras avanzan las competencias, Mundo Nairo continúa con su feria comercial y la entrega de kits para los participantes de las pruebas de ciclismo de ruta previstas para este domingo 11 de octubre: Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores.