Mundo Nairo abrió sus puertas en Cartagena con figuras del ciclismo mundial

Cartagena dio inicio este viernes a la programación del Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026 con la apertura de Mundo Nairo, un espacio que reúne a figuras del ciclismo internacional, aficionados y familias en torno al deporte.

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La jornada incluyó la rueda de prensa ‘Nairo Quintana y sus amigos’, la apertura de la feria comercial, la entrega de kits y el conversatorio ‘Los sueños también se pedalean’, en el que reconocidos ciclistas compartieron sus experiencias con niños de Cartagena y Bolívar.

Entre las figuras invitadas se encuentran el anfitrión Nairo Quintana, el colombiano Egan Bernal, el británico Chris Froome, el español Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez.

Durante el conversatorio, los menores conocieron las historias de sus referentes y recibieron mensajes sobre disciplina, esfuerzo y perseverancia para alcanzar sus objetivos deportivos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de recibir un evento de esta magnitud, que integra deporte y turismo, dinamiza la economía y permite acercar a las nuevas generaciones a figuras reconocidas del ciclismo mundial. También resaltó que Quintana escogiera la ciudad para cerrar oficialmente su carrera como ciclista profesional.

Por su parte, el deportista colombiano agradeció el respaldo de las autoridades de Cartagena y Bolívar y señaló que uno de sus propósitos ha sido dar a conocer a Colombia ante el mundo a través del deporte y sus destinos turísticos.

La programación continuará este sábado 10 de octubre con las carreras de running de 21K, 10K y 5K, que tendrán como punto de salida el corredor histórico, en el Parque de La Marina. La primera prueba comenzará a las 5:15 a. m.

A partir de las 9:00 a. m., el Parque Centenario recibirá las actividades de Nairo Kids, mientras que el Castillo de San Felipe de Barajas será escenario de la competencia de mountain bike.

Mundo Nairo también mantendrá abiertas sus actividades comerciales y experiencias para los visitantes. El domingo 11 de octubre se realizará la jornada de ciclismo de ruta, con las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retador, que recorrerán distintos sectores de Cartagena y municipios de Bolívar.