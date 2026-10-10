La Gran Reciclatón con Moncho regresa a Cartagena con 11 conjuntos residenciales

La Gran Reciclatón con Moncho, una iniciativa de Pacaribe que busca promover la separación de residuos aprovechables desde los hogares y fortalecer la cultura del reciclaje en la ciudad.

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En esta ocasión, 11 conjuntos residenciales, que reúnen aproximadamente 4.500 apartamentos, aceptaron el reto de participar en la campaña, que se desarrolla entre septiembre y noviembre de 2026. El objetivo es recolectar materiales como plástico, vidrio, metales, botellas PET, canecas viejas, cuadernos, libros, cartón y tapas plásticas.

La dinámica contempla una charla inicial para orientar a los residentes sobre la correcta separación de los residuos. Los materiales deben entregarse limpios y sin restos de alimentos. Posteriormente, Pacaribe realizará visitas semanales durante cinco semanas consecutivas para pesar el material recolectado. Cada conjunto deberá reunir al menos 3.000 kilos de residuos aprovechables.

El concurso tendrá dos categorías: conjuntos residenciales de hasta 300 apartamentos y aquellos con más de 301 unidades. En cada categoría ganará la propiedad horizontal que logre recolectar la mayor cantidad de material. El premio será un parque infantil fabricado con elementos reciclados, que será entregado por Moncho, la mascota ambiental de la empresa.

La campaña también busca generar beneficios sociales mediante el apoyo a los recicladores de oficio. Para ello, los materiales recolectados serán entregados periódicamente a seis asociaciones recicladoras que se beneficiarán de la iniciativa.

La primera edición de la Reciclatón se realizó en colegios públicos de Cartagena, donde llegó a más de 10.000 estudiantes y permitió entregar 7.548,75 kilogramos de residuos a asociaciones locales de recicladores.