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10 oct 2026 Actualizado 00:16

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El Pozón vive por primera vez su preludio de las Fiestas de la Independencia

Con desfiles, comparsas, lanceros y música en vivo, el barrio recibe por primera vez esta celebración de la Localidad 2, como antesala a las fiestas novembrinas de Cartagena

Foto: Alcaldía de Cartagena

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El barrio El Pozón se convirtió este viernes 9 de octubre en escenario de una de las celebraciones previas a las Fiestas de la Independencia de Cartagena, al recibir por primera vez el preludio de la Localidad 2, una jornada que reúne expresiones culturales, música y tradiciones populares.

Desde las 3:30 de la tarde, las calles del sector comenzaron a llenarse de color con un desfile cultural en el que participaron comparsas, lanceros y representantes de las comunidades. La cuadrilonga y los símbolos festivos también hicieron parte del recorrido, mientras residentes y visitantes se sumaban a la celebración.

La programación continuó en una tarima dispuesta para recibir a artistas y agrupaciones musicales, con presentaciones de distintos géneros. Entre los invitados destacados se encuentran los intérpretes vallenatos Nelson Velásquez y Farid Ortiz, quienes forman parte de la agenda musical del evento.

Las candidatas al Reinado Popular también participan en esta jornada, que busca visibilizar el trabajo cultural de los barrios y fortalecer la participación de las comunidades en las festividades tradicionales de la ciudad.

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