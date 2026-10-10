Incautan 295 kilos de cocaína en Cartagena que tenían como destino España

La Policía Nacional incautó 295 kilos de clorhidrato de cocaína en Cartagena durante un operativo adelantado por la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda. El cargamento tenía como destino final Barcelona, España, y fue detectado mediante labores de análisis de riesgo y perfilación de contenedores.

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De acuerdo con la información oficial, el resultado se produjo durante las actividades de inspección realizadas por el Grupo Móvil de Interdicción. La sala de análisis seleccionó una unidad de carga para su revisión, en la que fue hallado el estupefaciente oculto mediante la modalidad conocida como rip-off, que consiste en contaminar cargamentos legales con sustancias ilícitas.

El contenedor transportaba torta de cacao natural y procedía del puerto de Callao, en Perú. La droga fue detectada antes de que pudiera continuar su ruta hacia el mercado europeo.

Según la institución, la incautación representa una afectación económica superior a los $1.618 millones para las organizaciones criminales y evitó que aproximadamente 737.500 dosis de cocaína llegaran a los mercados ilegales.

El director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, brigadier general William Castaño Ramos, destacó la importancia de los controles portuarios y de las capacidades de inteligencia y análisis para identificar las estrategias utilizadas por las redes del narcotráfico.

La Dirección de Antinarcóticos señaló que continuará fortaleciendo las labores de inspección, perfilación e interdicción en los puertos del país, con el objetivo de detectar cargamentos contaminados y evitar el envío de sustancias ilícitas hacia destinos internacionales.