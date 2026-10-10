Campeón de ‘Juega por tu Barrio’, equipo 20 de Julio lleva su sóftbol a República Dominicana

El equipo de sóftbol del barrio 20 de Julio, campeón invicto del torneo ‘Juega por tu Barrio’, cumple su sueño de competir fuera del país con un viaje a República Dominicana, donde participa en un cuadrangular internacional como reconocimiento a su triunfo en la competición comunitaria de Cartagena.

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La experiencia hace parte del compromiso adquirido en 2025 por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, de premiar al equipo campeón con una experiencia deportiva internacional. De esta manera, los jugadores cartageneros llegaron al diamante dominicano para representar a su comunidad y compartir con otros deportistas.

El cuadrangular se disputa en el estadio Olímpico de República Dominicana y busca promover el intercambio de experiencias deportivas con un enfoque social y comunitario, principios que hacen parte de la esencia de ‘Juega por tu Barrio’.

El equipo del 20 de Julio obtuvo el título tras una destacada campaña en la que se mantuvo invicto. En la final, disputada en el estadio Argemiro Bermúdez Villadiego de Cartagena, se impuso al conjunto de Crespito y levantó la copa ante miles de aficionados.

La participación internacional representa una oportunidad para que los jugadores vivan una experiencia deportiva fuera de Colombia y para que el torneo comunitario trascienda los escenarios locales.

Con este viaje, el campeonato ‘Juega por tu Barrio’ reafirma su apuesta por el deporte como espacio de integración y participación comunitaria, mientras el equipo del 20 de Julio lleva el nombre de su barrio y de Cartagena a una competencia internacional.