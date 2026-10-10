Ruta Creciendo Juntos acompañó a 264 empresarios de Bolívar y reportó avances en ventas

La Cámara de Comercio de Cartagena acompañó durante 2026 a 264 empresarios de 14 municipios de Bolívar a través de la Ruta Creciendo Juntos Territorio, una estrategia enfocada en fortalecer las capacidades administrativas, financieras, productivas y comerciales de los negocios.

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De acuerdo con el balance presentado por la entidad, la iniciativa se desarrolla mediante dos etapas: Yo Crezco, dirigida a fortalecer las bases de administración de los negocios, y Yo Avanzo, enfocada en mejorar los procesos productivos y ampliar las oportunidades comerciales.

En la primera fase participaron 180 empresarios de San Juan Nepomuceno, Mahates, Soplaviento, Villanueva, Turbana, Clemencia, El Guamo, Arjona, Santa Catalina, María La Baja y San Jacinto. Según la Cámara, los negocios vinculados registraron cerca de $36 millones adicionales en ventas mensuales y se generaron más de 22 nuevas oportunidades de trabajo.

Además, alrededor de 140 empresarios fortalecieron el uso de herramientas digitales para promocionar y comercializar sus productos y servicios. Una cantidad similar incorporó mecanismos de registro y control financiero para mejorar el manejo de sus cuentas.

La segunda etapa, Yo Avanzo, acompañó a 84 empresarios formalmente constituidos de Turbaco, El Carmen de Bolívar y Santa Rosa. El proceso incluyó formación y asistencia técnica en digitalización financiera, documentación de procesos, planificación de actividades y cálculo de costos y márgenes.

Durante los meses evaluados, el 82 % de los negocios participantes en esta fase reportó incrementos en sus ventas en al menos uno de los periodos analizados. La entidad también registró una satisfacción cercana al 80 % entre los participantes.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña, destacó la importancia de fortalecer la administración y las capacidades comerciales de los negocios, así como de llevar estas herramientas a los municipios de Bolívar.