Turbaco se prepara para recibir el Gran Fondo Nairo Fest con figuras del ciclismo mundial

Turbaco se alista para vivir una jornada deportiva con la llegada del Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, evento que reunirá a ciclistas aficionados y figuras internacionales en torno a la despedida del colombiano Nairo Quintana del ciclismo profesional.

La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, invitó a los habitantes del municipio a sumarse a la jornada y acompañar el paso de los deportistas. El punto de encuentro será la estación de servicio ubicada frente a la Institución Educativa Crisanto Luque, a partir de las 6:00 de la mañana.

La mandataria destacó que la competencia representa una oportunidad para reunir a la comunidad alrededor del deporte y rendir homenaje a uno de los ciclistas más reconocidos de Colombia. También señaló que la presencia de referentes internacionales convierte al municipio en parte de un evento que conecta a Bolívar con la escena mundial del ciclismo.

“Estos son los momentos en que los turbaqueros se unen, porque el deporte nos convoca y nos llena de orgullo. Turbaco se viste de fiesta para despedir a Nairo Quintana, un grande del ciclismo colombiano”, expresó Espinosa.

El Gran Fondo Nairo Quintana Fest hace parte de una programación deportiva que se desarrolla del 9 al 11 de octubre en Cartagena y municipios de Bolívar. La competencia de ciclismo de ruta contempla recorridos por diferentes poblaciones del departamento antes del regreso a la capital de Bolívar.

Además de la competencia, la jornada busca promover la integración comunitaria y destacar el potencial de Turbaco como escenario para actividades deportivas y turísticas.