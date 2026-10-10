Gran Fondo Nairo Fest 2026: Cartagena celebra la despedida de Nairo Quintana

Desde el Centro de Convenciones de Cartagena, A Vivir Que Son Dos Días transmitió en vivo para conocer las historias de los protagonistas del Gran Fondo Nairo Fest 2026 y de otros invitados que compartieron sus experiencias en el emprendimiento, la gastronomía, la música y las iniciativas sociales.

El evento cuenta con la participación de 6.900 ciclistas, 3.100 atletas, 300 niños en el Nairo Kids y 300 deportistas en la modalidad de ciclismo de montaña. Además, recibe visitantes de países como Estados Unidos, México, Japón, China, Venezuela, Canadá, Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Italia y Francia.

Entre los invitados estuvo Giovanni Álvarez, fundador y mecánico de Páramo Cycling, una empresa especializada en el transporte de bicicletas para competencias deportivas. Álvarez desarrolló una estructura que permite trasladarlas sin necesidad de desarmarlas, lo que facilita la logística y reduce el riesgo de daños. Además, ofrece asistencia mecánica y talleres móviles para los ciclistas.

Desde Gaziantep, Turquía, la chef cartagenera María Cecilia Restrepo, conocida como Chechi, compartió su triunfo en un concurso internacional de cocina. Su propuesta consistió en una mesa de fritos colombiana que incluyó una arepa de huevo preparada con maíz negro y un kibbe elaborado con trigo verde ahumado.

Cristian Orozco, ultramaratonista y exteniente coronel, recorre Suramérica con su fundación Corre, Cris, Corre. A través de sus desafíos deportivos impulsa proyectos sociales, como la construcción de parques infantiles en zonas rurales y la entrega de mercados. Durante la entrevista habló de su recorrido por Argentina, Chile y Perú, y del apoyo que ha recibido durante el viaje.

Nairo Quintana también habló sobre su despedida del ciclismo profesional. El deportista recordó sus principales triunfos y las enseñanzas que le dejó su carrera, entre ellas la disciplina, la resiliencia y la dedicación. Además, contó cómo nació el Gran Fondo Nairo Quintana, con el que busca reunir a las familias alrededor del deporte y la bicicleta.

La música también tuvo espacio durante la jornada. Claudia Fadul, directora ejecutiva del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, presentó la edición número 13 del encuentro, que incluye conciertos gratuitos de géneros como flamenco, jazz y vallenato. La iniciativa nació como una propuesta familiar para ofrecer actividades culturales durante la semana de receso y ha contado con el apoyo de ciudadanos de Cartagena.

Por su parte, el chef Eduardo Vargas presentó el Festival del Patacón, que reúne gastronomía, cultura y arte en la Plaza de Variedades de Cartagena. Durante la conversación compartió algunos secretos de esta preparación caribeña, como el uso de agua de ajo para darle sabor, y destacó la participación de cocineras tradicionales y restaurantes.

Finalmente, Funkcho Salas, vocalista de Caribe Funk, habló sobre su experiencia en Buenos Aires, donde estudió música. Durante su estancia en Argentina conoció nuevas influencias musicales y culturales que incorporó a la propuesta de la agrupación, sin dejar de lado sus raíces caribeñas. También destacó la importancia de la formación artística y de mantener una identidad propia.