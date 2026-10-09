Cartagena recibe a Egan Bernal, Chris Froome y otras estrellas del ciclismo mundial

Cartagena comenzó a recibir a las figuras del ciclismo internacional que participarán en el Gran Fondo Nairo Fest 2026, evento que se desarrollará del 9 al 11 de octubre y reunirá deporte, cultura y turismo en la ciudad y municipios de Bolívar.

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Entre los deportistas que arribaron este jueves se encuentran el colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021; el británico Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, y el español Joaquim Rodríguez, conocido como ‘Purito’, quien llegó a ocupar el primer lugar del escalafón mundial de la Unión Ciclista Internacional.

También llegaron el exciclista y director deportivo José Luis Arrieta y el atleta e influencer español Sergio Turull, conocido como ‘Pitu’.

La bienvenida se realizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde el grupo folclórico Proyecto 40, ganador de la convocatoria de estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ‘La Fiesta que nos Une 2026’, ofreció una muestra artística para compartir las tradiciones culturales de la ciudad con los visitantes. La actividad contó con el acompañamiento del IDER, el IPCC y Corpoturismo.

Egan Bernal expresó su admiración por Nairo Quintana y destacó su influencia en las nuevas generaciones del ciclismo. “Nairo siempre ha sido un gran referente en el ciclismo. Fue inspiración mía, lo que él hizo va a quedar por siempre en la historia”, afirmó.

Por su parte, Joaquim Rodríguez, quien visita Cartagena por primera vez, calificó a Quintana como una leyenda del deporte e invitó a los ciudadanos a salir a las calles para acompañar las competencias.

Para este viernes se espera la llegada de Rigoberto Urán y Óscar Sevilla, quienes se sumarán a los invitados de esta edición.

La programación incluye la apertura de Mundo Nairo en el Centro de Convenciones, carreras de running de 5K, 10K y 21K, actividades de MTB y Nairo Kids. El domingo 11 de octubre se disputarán las modalidades Gran Fondo, Medio Fondo y Retador, con recorridos que conectarán a Cartagena con varios municipios de Bolívar.

Con este encuentro deportivo, la ciudad busca fortalecer su proyección como destino internacional de turismo deportivo y cultural.