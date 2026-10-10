Cierres y restricciones viales en 12 departamentos durante la semana de receso y puente festivo
Se contabilizan seis cierres totales y 22 restricciones parciales por deslizamientos, pérdida de banca, daños en puentes y obras de infraestructura.
Cerca de 4 millones de vehículos se movilizarían por las vías del país durante este fin de semana, en medio de la semana de receso escolar. De los 11 millones de desplazamientos previstos para este periodo, aproximadamente 7 millones ya se han registrado.
La Policía Nacional mantiene los controles y el seguimiento a la movilidad, especialmente por las afectaciones viales reportadas en 12 departamentos, donde se contabilizan seis cierres totales y 22 restricciones parciales por deslizamientos, pérdida de banca, daños en puentes y obras de infraestructura.
PRINCIPALES AFECTACIONES VIALES
Entre las novedades reportadas por las autoridades se destacan:
- Boyacá: cierre total en la vía Belén–Sácama, sector El Secreto, en Socha, a la altura del kilómetro 117+120, por un deslizamiento de tierra. La ruta alterna es Belén–La Palmera.
- Huila: paso restringido en la vía Pitalito–Garzón, sector Pericongo, kilómetro 35+500, por un deslizamiento y pérdida de banca. También hay restricciones en la vía Garzón–Neiva, en jurisdicción de Gigante, en los kilómetros 36+800, 41+800 y 42+200, por las mismas causas.
- Risaralda: cierre parcial en la vía Santa Cecilia–Asia, sector Taurí, municipio de Pueblo Rico, kilómetro 17, debido a un deslizamiento de tierra y lodo.
- Santander: en la vía Curos–Málaga, sector Pangote, municipio de San Andrés, kilómetro 33+911, el tránsito opera a un solo carril por la presencia de tierra y escombros. En el corredor Landázuri–Barbosa hay afectaciones por socavación del terreno y daños en la calzada. Además, se restringe el paso de tractocamiones en la vía Bucaramanga–San Gil, sector Chicamocha.
- Arauca: se reportan tres cierres totales. El primero, en la vía Saravena–Cubará, kilómetro 9, sector puente Caño Negro, por la caída de un puente metálico. El segundo, en la vía Tame–Fortul, kilómetro 24+200, sector puente El Tigre, por pérdida de banca. El tercero, en la vía Hato Corozal–Tame, kilómetro 18+900, sector puente Lopeño, por daños estructurales en el puente y pérdida de calzada.
- Antioquia: cierre parcial en la vía Remedios–Zaragoza, kilómetro 29+700, sector del corregimiento de Fragua, por caída de rocas o deslizamiento de tierra. Como alternativa, las autoridades recomiendan el corredor Medellín–Yarumal–Tarazá–Caucasia.
- Magdalena: en la vía Santa Marta–Palomino, kilómetro 37+700, sector del puente Mendihuaca, el tránsito opera a un solo carril tras el colapso estructural de la infraestructura por la creciente del río. El paso se realiza por un puente provisional habilitado por el Ejército Nacional. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.
También se registran novedades en corredores de Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño, relacionadas con obras, daños en infraestructura y pérdida de banca.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...