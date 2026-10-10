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10 oct 2026 Actualizado 12:39

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Bogotá

Cierres y restricciones viales en 12 departamentos durante la semana de receso y puente festivo

Se contabilizan seis cierres totales y 22 restricciones parciales por deslizamientos, pérdida de banca, daños en puentes y obras de infraestructura.

¡Tome nota! Estos son los cierres viales en al menos 10 departamentos este puente festivo

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¡Tome nota! Estos son los cierres viales en al menos 10 departamentos este puente festivo
Bogotá
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Cerca de 4 millones de vehículos se movilizarían por las vías del país durante este fin de semana, en medio de la semana de receso escolar. De los 11 millones de desplazamientos previstos para este periodo, aproximadamente 7 millones ya se han registrado.

La Policía Nacional mantiene los controles y el seguimiento a la movilidad, especialmente por las afectaciones viales reportadas en 12 departamentos, donde se contabilizan seis cierres totales y 22 restricciones parciales por deslizamientos, pérdida de banca, daños en puentes y obras de infraestructura.

PRINCIPALES AFECTACIONES VIALES

Entre las novedades reportadas por las autoridades se destacan:

También se registran novedades en corredores de Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño, relacionadas con obras, daños en infraestructura y pérdida de banca.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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