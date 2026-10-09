Shakira cierra con broche de oro su residencia en Madrid este fin de semana

Este fin de semana, Shakira cerrará su gira en Europa con broche de oro este próximo 12 de octubre en conmemoración simbólica del Día de La Hispanidad, eligiendo como única sede Madrid, en el ‘Macondo Park’.

Para explicar de que trata ‘Macondo Park’, Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, uno de los promotores musicales más importantes e influyentes de la historia del espectáculo en España, aseguró en 6AM W, que ‘Macondo Park’, es una pequeña ciudad hecha para homenajear a la comunidad latina que ha perseverado y salido adelante a pesar de las adversidades.

¿Qué significa esta residencia de Shakira en Madrid?

“Esta residencia es algo realmente, que no solo ha cambiado desde el punto de vista de espectáculo, que ha hecho algo que nunca se ha visto anteriormente, pero sobre todo ha puesto en valor y ha dado una voz a lo que es la comunidad latina, una comunidad que se ha integrado, que ha luchado, que ha sufrido, y que siempre ha sido una sociedad que se ha movido, ha viajado, se ha integrado, construyendo”. Afirmó Sagliocco.

Shakira alcanzará un total de 13 conciertos en Madrid, lo que ha cambiado la manera de ver un espectáculo, ha sido un sentido de pertenencia, de identidad de la comunidad latina, que reconoce que los latinos son muy importantes en el mundo.

Tras varias semanas convirtiendo la capital en el epicentro de la música latina, Madrid presenciará este fin de semana el desenlace de uno de los mayores acontecimientos musicales del año.

¿Cómo nace ‘Macondo Park’?

“‘Macondo Park’ nace, como te decía, de crear un mundo, un universo que nos pertenece a un universo cultural, dándole a Shakira lo que realmente soñaba”.

Pino Sagliocco, Antonio de la Rúa y Biar, fueron los encargados de plasmar en la realidad lo que Shakira quería, imprimir esa magia y lo que ella soñaba “no solo hacer la más grande residencia del planeta, Biar, que sube diseñar afuera lo que eran todos estos espacios, ‘el macondido’ para los niños, la casa de la cultura, la moda, la gastronomía”.

¿Hay posibilidad que ‘Macondo’ conserve su nombre en Madrid?

Pino Sagliocco, confirma que es un sueño que puede ser una posibilidad muy grande al rededor del mundo, porque la idea es desarrollar y crear espacios para que se pueda vivir la música y tener la libertad de expresarse, porque eso es lo que se busca, jóvenes que solo quieran convivir y vivir en paz y tranquilidad y con esta residencia de Shakira logró poner un valor a la comunidad latina y resaltar la importancia de la comunidad latina.

“Nosotros como promotores, queremos seguir creando estos espacios para que podamos vivir todos en comunidad, no solamente hay música, sino que hay todo un concepto alrededor de los artistas y de esa cercanía y ese vínculo que tienen con su público en distintos lugares del mundo”.

Escuche la entrevista completa:

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