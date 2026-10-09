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La pena de muerte no reduce el crimen, no hay respaldo científico: experta sobre caso Christa Pike

Corinna Barret Lain, profesora de Derecho de la Universidad de Richmond y especialista en pena de muerte, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el caso de Christa Pike, una mujer condenada a ejecución, pero que sobrevivió a la inyección letal.

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Destacó que el caso de Pike atrajo la atención nacional e internacional hacia la pena de muerte en Estados Unidos y puso sobre la mesa de nuevo la discusión sobre si es efectiva para controlar la criminalidad.

“Los próximos pasos no son claros, pero hay decisiones políticas que se deben tomar”, indicó.

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¿Es efectiva la pena de muerte para controlar el crimen?

“Ese argumento ha sido controvertido en investigaciones. En 20212 el gobierno presentó que no hay evidencia de esto, no hay respaldo científico de ello. No reduce el crimen y hay muchas personas con traumas, adictos que no piensan en las consecuencias”, aseguró.

¿Cómo está Christa Pike?

Mencionó que Pike ya despertó y está confundida, pues “pensó que la iban a ejecutar”.

“Ella está en el hospital, experimenta confusión y no se sabe si hay daño permanente en el cerebro”, dijo.

Barret confirmó que el hecho de que alguien sobreviviera a la pena de muerte no tiene precedentes, pero recordó que ha habido ejecuciones mal hechas.

Escuche la entrevista completa aquí: