“Se hizo querer de todo el mundo”: Pablus Gallinazus recordó al cantautor italiano Piero

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El cantante y compositor colombiano Pablus Gallinazus recordó la buena relación que tuvo con el cantautor italiano Piero

El cantante y compositor colombiano Pablus Gallinazus conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y recordó la buena relación que tuvo con el cantautor italiano Piero.

“Piero para nosotros fue un hombre muy inteligente y que se hizo querer de todo el mundo”, recordó el compositor colombiano, que lamentó la muerte del cantante italiano.

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Pablus Gallinazus señaló que compartió un par escenarios con Piero y destacó su amabilidad. “Fue siempre muy agradable estar con él”, aseguró.

Por otra parte, manifestó que en la actualidad no se ve mucho la música protesta en la juventud, que hable de la realidad social y esté comprometida políticamente, a diferencia de lo que hacía junto a Piero.

“Se puede decir que lo que teníamos era conciencia de lo que estaba pasando. Estábamos siempre atentos a la realidad, y eso es lo más importante en la vida de las personas, la conciencia”, expresó.

Justamente, recordó algunas de las canciones de protesta de Piero con la cual se identificó y estuvieron compaginados en la misma nota.

“Yo creo que esa canción de Piedra, mi querido viejo, fue la que nos unió”, aseguró el cantante y compositor colombiano Pablus Gallinazus.

Escuche la entrevista completa:

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