¿Qué pasara con denunciantes de torturas tras acusación de EEUU a Maduro y Flores de conspiración?

La justicia de Estados Unidos acusó este jueves al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas.

La Fiscalía estadounidense presentó la nueva imputación, según se indica en el expediente judicial, mientras está prevista una audiencia sobre la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

La Fiscalía les acusa de llevar a cabo una estrategia de represión y torturas; para mantenerse en el poder. En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas. Según la acusación, los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses; crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas.

Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como víctima, recoge que fue víctima de torturas tras ser acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro.

En el programa 6AM W de Caracol Radio, se habló con Demóstenes Quijada, analista político, sobre estos casos.

Torturas y maltratos a presos políticos:

“El catálogo de atrocidades es aún más amplio, pero esa referencia que se hizo pública corresponde inclusive con las declaraciones y relatos de víctimas ante la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU y otras instancias que han hecho seguimiento de estos casos. Me ha tocado encontrarme con que la gente percibe eso como una especie de relato mitológico que no tiene los alcances que la gente piensa que puede tener”, indicó el analista político.

Sobre su experiencia personal, contó que: “yo fui víctima de secuestro y tortura por parte específicamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida por sus siglas como DGCIM, que es el cuerpo que está señalado en la ampliación que está solicitando la fiscalía en cuanto a cargos para ser investigados en el caso de Maduro y de Cilia Flores”.

¿Quedaría en la impunidad los crímenes?

“En realidad no están teniendo protección ni impunidad. El gobierno de Estados Unidos hace llegarles mensajes muy claros de que ninguno de los que hoy permanece en esa estructura perentoria de la dictadura encargada está a salvo, de ninguna manera, de hecho, ellos mismos lo saben, también saben que hoy Nicolás Maduro y Cilia Flores están presos y dentro de un proceso penal en la administración de justicia de Estados Unidos en parte producto de esa entrega de información y esa colaboración”, puntualizó.

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