Rotura de tubería en la carrera Séptima deja sin agua a más de 50 barrios de Bogotá

La rotura de una tubería de la red matriz del Acueducto provocó una emergencia en el norte de Bogotá, donde la presión del agua generó una fuerte fuga e inundaciones sobre la carrera Séptima. El incidente también afectó una estación de servicio Texaco, cuyo techo habría sufrido daños, y complicó la movilidad entre las calles 124 y 127.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el incidente ocurrió hacia las 7:30 p. m. del jueves, cuando se desacopló una tubería de 20 pulgadas ubicada en el separador central de la carrera Séptima con calle 123A.

La fuga fue controlada hacia las 8:50 p. m. y, posteriormente, comenzaron las labores de reparación. En los trabajos participaron equipos del Acueducto, Bomberos, la Secretaría de Movilidad, el IDU y el contratista de la obra.

¿Cuándo volverá el agua en Usaquén?

Para reparar la tubería, fue necesario suspender el suministro de agua potable en la zona comprendida entre las calles 119 y 198, desde la carrera Séptima hasta la carrera Décima Este.

Entre los sectores afectados están:

Usaquén Nuevo y Unicerros.

Bosques de Medina y Bosques de Pinos.

Soratama, El Codito y Buenavista.

Santa Ana Oriental y Nuevo Horizonte.

La Frontera, El Redil y Horizontes.

Cerros Norte, Tibabita 2, Barrancas Oriental y Delicias del Carmen.

Para atender a los usuarios durante la suspensión, el Acueducto dispuso carrotanques, que pueden solicitarse a través de la línea 116. La entidad dará prioridad a clínicas y lugares con alta concentración de personas.

Según el cronograma inicial, el suministro de agua se restablecería después del mediodía de este viernes 9 de octubre, de manera gradual, mientras avanzan las maniobras técnicas para normalizar el funcionamiento de la tubería.

¿Qué provocó la rotura?

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la tubería estaba sometida a condiciones de presión y que el incidente se presentó mientras se adelantaban trabajos en el sector. Según indicó, el contratista deberá responder por los daños a terceros a través de las pólizas correspondientes.

Las causas exactas de la falla continúan bajo investigación por parte de los expertos del Acueducto. Entretanto, las autoridades mantienen las labores para recuperar el servicio y atender las afectaciones ocasionadas por la emergencia.