No buscamos los carros difíciles, buscamos los conductores descuidados: ladrón de carros en Bogotá

Dejar un vehículo o una motocicleta en la calle sin herramientas adicionales de seguridad puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes, ya que siempre están alerta a cualquier descuido para atentar contra el patrimonio de los ciudadanos. Así lo confirmó un hombre que lleva 15 años robando carro y que ha estado preso cuatro veces y que hoy colabora con las autoridades para acabar con este delito.

“Yo me demoro de 10 a 15 segundos, máximo un minuto puede ser, dependiendo si es con control. Nosotros tenemos varias herramientas para abrir los carros también. Hay uno que es el que clona la alarma y solo abre la puerta, o sea, te abre el carro, no es más, solo abre las puertas de los carros no más2, contó el hombre.

Y agregó, “salen mucho mejor las bahías. Yo trabajo más las bahías, porque es más fácil, porque el carro está parqueado. Es fácil, por decirlo así, ya se vuelve fácil”.

El hombre que esta en la URI de Puente Aranda y que puede pagar una condena de hasta 9 años, confirmó que los delincuentes es se aprovechan de los descuidos ilógicos de los dueños de los vehículos.

“La gente es muy descuidada. He encontrado vehículos con las llaves pegadas dentro del switch ya. No, ha sido una vez, han sido muchas veces que ya no hemos encontrado la, o las llaves en la guantera, o las llaves o están dentro del vehículo. Yo he encontrado las puertas abiertas, ventanas abajo y hasta conductores dormidos atrás”, agregó.

¿Qué han hecho las autoridades ante este delito?

Ante el panorama, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá lanzaron la campaña :‘No se la pongamos fácil’. Con ello, se invita a la ciudadanía a tomar decisiones sencillas, pero que pueden convertirse en grandes barreras contra el hurto.

Si bien el robo a vehículos en Bogotá en lo corrido del año se reduce un 9%, y el de motocicletas un 6%, alcanzando las cifras más bajas desde 2016, la modalidad de halado tras dejar el automotor estacionado o abandonado en el espacio público concentra siete de cada diez denuncias por este delito en la ciudad.

El trabajo de las autoridades ha permitido en lo corrido del año recuperar 832 vehículos y 1.190 motocicletas. Además, hay que resaltar que, en el 2025, la recuperación de vehículos alcanzó su mejor resultado en más de una década, con 1.073 automotores, la cifra más alta desde 2011.

Este año, además, se han capturado a 337 personas por hurto a vehículos y motocicletas. Uno de los principales golpes fue la desarticulación de ‘Los Buitres’, dedicados al hurto violento de vehículos de alta gama en diferentes localidades de la ciudad, quienes también fueron los responsables del secuestro de una niña de siete años en Suba.