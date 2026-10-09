Capturaron a cinco presuntos integrantes de ‘Los Chaguendo’ por secuestrar y extorsionar a jóvenes

Cinco presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Chaguendo’ fueron capturados en Bogotá y Pereira, señalados de participar en casos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado contra jóvenes.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los señalados utilizaban falsas ofertas laborales relacionadas con mercadeo y comercialización de celulares para atraer a sus víctimas. Una vez llegaban a las supuestas entrevistas, los jóvenes eran retenidos contra su voluntad y sometidos a violencia física y psicológica.

Según las investigaciones, que se extendieron durante un año y comenzaron tras las denuncias de dos víctimas, los responsables realizaban videollamadas a los familiares de los jóvenes para exigirles más de $1,5 millones a cambio de su liberación, bajo amenazas contra su integridad.

Así operaba la estructura delincuencial

Las autoridades señalaron que las principales víctimas tenían entre 16 y 19 años. Además de los presuntos secuestros y extorsiones, la organización estaría vinculada con la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Viejo Chaguendo’, señalado como el presunto cabecilla de la estructura, quien fue detenido en Pereira. Otros integrantes, conocidos como ‘Ñato’, ‘Mono’ y ‘Pecas’, presuntamente se encargaban de ejercer violencia contra las víctimas, realizar llamadas extorsivas y vigilar el inmueble donde permanecían retenidas.

¿Qué cargos enfrentarán los capturados?

Durante los operativos, la Policía incautó tres celulares que quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Los cinco detenidos deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar posibles hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123.