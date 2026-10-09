El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Uniandinos anuncia que se suma a la campaña Vamos Pa’Lante con $400 millones

Desde la asociación de Egresados Uniandinos, Fernando Vargas, anunció la importante donación para la campaña de Caracol Radio, Vamos Pa’Lante.

Lea también: UTB anunció donaciones de $118 millones en su séptimo año haciendo parte de Vamos Pa’Lante

Iniciativa Vamos Pa’lante 2026:

La iniciativa liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, acompaña a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

La iniciativa, en su novena edición, busca apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

En esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.

Donación de Uniandinos:

Fernando Vargas, presidente de la junta directiva de Uniandinos dijo en Caracol Radio que, esta es una campaña que siempre hay que apoyar.

“Nosotros ayudamos en Vamos Pa’ Lante, esto es un salvavidas para gente que tiene dificultades estructurales en un momento de la vida o a lo largo de su vida, de su preparación. El salvavidas hay que echarlo y hoy nos tocó a nosotros y lo hacemos con gusto”.

Es por esta que Uniandinos se suma a esta campaña con $400 millones.

¿Cómo donar en Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: