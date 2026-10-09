Cundinamarca reporta más de 5.000 capturas y una reducción de 18,6 % en los homicidios

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Convivencia de Cundinamarca, en el departamento disminuyeron 28,6 % los hurtos al comercio, 18,6 % los homicidios, 11,4 % los delitos sexuales y 62,5 % los secuestros.

El hurto de motocicletas se redujo 26,1 % y el hurto a viviendas, 15 %. Las autoridades también reportaron la recuperación de 616 automóviles y motocicletas y 201 celulares. Resultados en Soacha y la Sabana. En Soacha, el balance señala una disminución del 30 % en los homicidios, del 30,4 % en los hurtos al comercio y del 14,5 % en los hurtos de motocicletas.

“Cada reducción representa delitos que logramos evitar y cada captura o bien recuperado debe traducirse en tranquilidad para una familia. Pero la seguridad también implica prevenir y generar oportunidades de resocialización”, dijo el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, general en retiro Luis Fernando Navarro.

En la Sabana se registraron reducciones del 45,3 % en los hurtos de vehículos, del 12,5 % en los hurtos a viviendas y del 13,8 % en los delitos sexuales.