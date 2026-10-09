Medellín se prepara para latir con fuerza este fin de semana en el Festival Internacional Altavoz

Medellín

Con una participación histórica de 68 bandas, el Festival Internacional Altavoz 2026 retumbará en Medellín del sábado 10 al lunes 12 de octubre. El escenario vibrará en el estadio Cincuentenario y Parque Norte, con entrada libre y programación diaria entre las 4:00 p. m. y las 11:30 p. m.

El cartel incluye 28 agrupaciones locales, 15 nacionales y 16 internacionales. A ellas se suman nueve bandas del Banco de Artistas de Presupuesto Participativo de Cultura, que llevarán el talento de comunas y corregimientos como Buenos Aires, San Javier, La Candelaria, La América, Laureles-Estadio y San Cristóbal.

Impulso a la industria musical y la economía

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, destacó que Altavoz fomenta el turismo, el empleo y los ingresos para la ciudad. Además del incentivo económico que recibirá cada grupo, el evento abre puertas comerciales a través de la Rueda de Negocios Altavoz 2026.

Este espacio de mercado se realizará el domingo en el Centro de Innovación del Maestro (MOVA). Participarán 30 artistas locales y 23 programadores de México, Chile, Ecuador, Brasil, Polonia y Colombia, quienes concretarán 161 citas de negocios para proyectar el talento paisa en el exterior.

Compromiso ambiental y recomendaciones de ingreso

El festival reafirma su compromiso con la sostenibilidad tras haber reducido en un 15 % su huella de carbono en la edición anterior. Mediante una gestión eficiente del montaje, la logística y los recursos, la producción cultural busca ser responsable sin afectar la experiencia del público.

El ingreso estará permitido a mayores de 12 años acompañados por un adulto. Se sugiere llegar en transporte público o Metro de Medellín, el cual operará el domingo 11 y lunes 12 hasta las 11:30 p. m. La agenda completa se encuentra disponible en www.medellin.gov.co y en la cuenta de Instagram @festivalaltavozmed.