Medellín celebra la Conferencia Internacional de Árboles Urbanos en el cierre de la Semana Climática

Medellín

Medellín dio inicio a la sexta Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos, evento gratuito que se desarrollará hasta el sábado 10 de octubre en el Salón Restrepo del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. La cita reunirá durante tres días a 23 expertos internacionales, profesionales y ciudadanos interesados en debatir la gestión de los bosques urbanos.

El encuentro se enmarca dentro de la Climate Week Biodiversity Medellín, una iniciativa del Distrito orientada a impulsar acciones frente al cambio climático y la sostenibilidad. Durante las jornadas se abordarán ejes clave como salud pública, gobernanza, gestión del riesgo y conectividad ecológica para construir entornos más habitables.

Programación académica e intercambio global

La agenda cuenta con 38 ponencias especializadas, 13 estands informativos y un panel integrado por cuatro líderes ambientales locales. Para facilitar la interacción entre los asistentes y conferencistas, todas las sesiones disponen de traducción simultánea en inglés y español.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, resaltó que los árboles son aliados estratégicos para reducir la temperatura urbana, conservar la biodiversidad y mejorar la calidad del paisaje. La funcionaria enfatizó la importancia de compartir experiencias globales para incrementar la presencia de vegetación en las ciudades.

El patrimonio y la biodiversidad verde de la ciudad

La capital antioqueña llega a esta cumbre con indicadores clave en su infraestructura verde: albergaba cerca de 650.000 árboles, 826 especies registradas y más de 600 árboles patrimoniales. Juan David Fernández, coordinador del Jardín Botánico, subrayó la necesidad de monitorear de forma continua estos ejemplares por su valor histórico y ambiental.

El evento requiere inscripción previa debido a sus cupos limitados. Las personas interesadas en conocer el itinerario completo de las jornadas pueden consultar la plataforma oficial del encuentro en https://www.urbantreediversity.org/programacion-program/.