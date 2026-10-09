Juan Esteban Orrego deja la dirección de Fenalco para asumir la Cámara de Comercio de Bogotá

La Junta Directiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca, aceptó la renuncia de Juan Esteban Orrego, quien por 16 años estuvo al frente del gremio del comercio en el centro del país; el administrador de empresas ahora será el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo que asumirá el 13 de octubre.

La decisión se produce tras la elección de Juan Esteban Orrego como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, votación que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre y que fue celebrada posteriormente por el Presidente de Fenalco Nacional, Jaime Alberto Cabal, quien agradeció al gobierno nacional por la designación.

“Agradecimos al Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el gesto y la deferencia con Fenalco al devolver la Cámara de Comercio de Bogotá a los comerciantes. Valoro el honor de haber sido designado como su delegado en la Junta Directiva y la postulación para el nombramiento de nuestro director ejecutivo de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, como nuevo presidente ejecutivo de la entidad”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, el pasado 18 de septiembre.

Durante la más reciente reunión de la Junta Directiva de FENALCO Bogotá, los directivos reconocieron y exaltaron la gestión de Juan Esteban Orrego durante los 16 años que estuvo al frente del gremio, destacando especialmente su defensa permanente de los comerciantes y empresarios de Bogotá y Cundinamarca.

“La Junta Directiva agradece y reconoce profundamente la labor de Juan Esteban durante estos 16 años. Su liderazgo, su defensa de los empresarios y su compromiso con el comercio dejan una importante huella en nuestra organización. Le deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional”, señaló Diego Zuloaga, presidente de la Junta Directiva de FENALCO Bogotá Cundinamarca.

De acuerdo con los estatutos y los procedimientos internos del gremio, la Junta Directiva será la encargada de adelantar el proceso y elegir al nuevo director ejecutivo de la Seccional, quien tendrá a su cargo la representación y liderazgo del gremio en la Región.