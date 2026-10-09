DIMAR descarta amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras sismo en Panamá

La Dirección General Marítima (DIMAR) descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia, luego del sismo de magnitud 7,6 registrado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá.

Tras evaluar las condiciones asociadas al movimiento telúrico, la autoridad marítima confirmó que no existe amenaza de tsunami para el litoral Pacífico colombiano.

La evaluación se realizó en el marco del seguimiento que adelantan las autoridades ante eventos sísmicos que podrían generar afectaciones en las zonas costeras.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones que se emitan ante cualquier actualización relacionada con este evento.