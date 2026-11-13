Tras reunión con MinHacienda, Consejo Gremial respaldó la tributaria, pero planteó propuestas

Reunión entre el Consejo Gremial y el Ministerio de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda

Por primera vez, el Consejo Gremial se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para hablar sobre la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

En la reunión, que duró alrededor de dos horas, el grupo de gremios reconoció la necesidad de hacer un ajuste fiscal ante la crítica situación de las finanzas públicas.

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“El Consejo Gremial Nacional reconoce la urgencia de adoptar decisiones responsables frente al desequilibrio fiscal y destaca la voluntad política del Gobierno de solucionar la crisis y destaca el papel fundamental que tiene el Congreso de la República como escenario para construir, mediante un debate amplio y riguroso, las soluciones que el país necesita atendiendo la realidad económica y social de los diferentes sectores”, señaló.

Además, acordaron crear mesas de trabajo con propuestas alternativas o complementarias para obtener los ingresos fiscales que requiere el país, incluyendo el ajuste drástico al gasto público.