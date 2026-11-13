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13 nov 2026 Actualizado 01:52

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Economía

Tras reunión con MinHacienda, Consejo Gremial respaldó la tributaria, pero planteó propuestas

Por primera vez, el Consejo Gremial se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para hablar sobre la reforma tributaria.

Reunión entre el Consejo Gremial y el Ministerio de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda

Reunión entre el Consejo Gremial y el Ministerio de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda

Reunión entre el Consejo Gremial y el Ministerio de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda
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Por primera vez, el Consejo Gremial se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para hablar sobre la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

En la reunión, que duró alrededor de dos horas, el grupo de gremios reconoció la necesidad de hacer un ajuste fiscal ante la crítica situación de las finanzas públicas.

(Puede leer: Consejo Gremial se reunirá mañana con MinHacienda para hablar sobre tributaria)

“El Consejo Gremial Nacional reconoce la urgencia de adoptar decisiones responsables frente al desequilibrio fiscal y destaca la voluntad política del Gobierno de solucionar la crisis y destaca el papel fundamental que tiene el Congreso de la República como escenario para construir, mediante un debate amplio y riguroso, las soluciones que el país necesita atendiendo la realidad económica y social de los diferentes sectores”, señaló.

Además, acordaron crear mesas de trabajo con propuestas alternativas o complementarias para obtener los ingresos fiscales que requiere el país, incluyendo el ajuste drástico al gasto público.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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