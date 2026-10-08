Incautan 80 autopartes usadas avaluadas en más de $3.200 millones en Ariguaní

Un nuevo golpe al comercio irregular de mercancías fue reportado en el departamento del Magdalena. La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la DIAN, aprehendió 80 unidades de autopartes usadas, durante un procedimiento de control aduanero en jurisdicción de Ariguaní.

El operativo se desarrolló en un puesto de control ubicado sobre la vía que comunica el kilómetro 2 con el kilómetro 70, en el sector de El Difícil, donde las autoridades verificaron la mercancía y establecieron que incumplía la normatividad vigente para este tipo de productos.

De acuerdo con la Policía, las autopartes tienen un avalúo comercial superior a los $3.200 millones y fueron dejadas a disposición de la DIAN en Santa Marta, entidad que deberá adelantar las actuaciones administrativas correspondientes.

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El capitán Oswaldo Pinzón, jefe encargado de la División de Control Operativo, explicó que el procedimiento hace parte de los controles que se mantienen en los principales corredores viales del departamento.

“Durante actividades de control aduanero logramos la aprehensión de 80 unidades de autopartes usadas, avaluadas comercialmente en más de 3.200 millones de pesos”, señaló el oficial.

Pinzón agregó que la mercancía incumplía la normatividad vigente y destacó que estos procedimientos buscan contrarrestar el contrabando y proteger la economía y el comercio legal del país.

Este procedimiento se suma a otros controles recientes de la POLFA en Ariguaní. El pasado 23 de septiembre, las autoridades reportaron en ese mismo municipio la aprehensión de mercancías, entre ellas autopartes, bisutería y productos perecederos, con un avalúo comercial de $1.200 millones.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades relacionadas con el ingreso o comercialización de mercancías a través de la línea Anticontrabando 159.