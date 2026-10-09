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En Colombia, cada 20 horas se registra un ataque con dron: se han presentado 318 en 2026, según FIP

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un informe en el que advirtió sobre el aumento del uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. Desde 2023, las autoridades han registrado 716 ataques en el país.

Las cifras indican que, durante 2026, se presenta en promedio un ataque cada 20 horas. Además, agosto fue el mes con mayor número de hechos, con 56 casos reportados.

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El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en un desafío para la seguridad en Colombia. De acuerdo con las cifras de la Fuerza Pública recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2023 y el primero de octubre de 2026 se registraron 716 ataques con dispositivos.

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