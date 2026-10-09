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El 14 de octubre se inaugura la Embajada de Colombia en Jerusalén

El Ministerio de Exteriores del gobierno de Israel ya está haciendo circular las invitaciones para un evento que se desarrollará el próximo miércoles 14 de octubre a las 6:30 de la tarde: la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén.

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Según el documento, el evento estará presidido por el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

Colombia queda así en el reducido grupo de países que tiene su sede diplomática ante Israel en la ciudad de Jerusalén. Lo otros son:

Estados Unidos

Honduras

Guatemala

Kosovo

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Fiji

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Históricamente las embajadas ante Israel se han ubicado en la ciudad de Tel Aviv, debido al particular estatus que tiene la ciudad de Jerusalén que, según la repartición territorial hecha por Naciones Unidas en 1949, está dividida entre Israel y Palestina.

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