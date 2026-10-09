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09 oct 2026 Actualizado 11:51

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El 14 de octubre se inaugura la Embajada de Colombia en Jerusalén

El evento estará presidido por el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

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El Ministerio de Exteriores del gobierno de Israel ya está haciendo circular las invitaciones para un evento que se desarrollará el próximo miércoles 14 de octubre a las 6:30 de la tarde: la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén.

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Según el documento, el evento estará presidido por el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

Colombia queda así en el reducido grupo de países que tiene su sede diplomática ante Israel en la ciudad de Jerusalén. Lo otros son:

  • Estados Unidos
  • Honduras
  • Guatemala
  • Kosovo
  • Papúa Nueva Guinea
  • Paraguay
  • Fiji

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Históricamente las embajadas ante Israel se han ubicado en la ciudad de Tel Aviv, debido al particular estatus que tiene la ciudad de Jerusalén que, según la repartición territorial hecha por Naciones Unidas en 1949, está dividida entre Israel y Palestina.

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Juan Pablo Calvás

Juan Pablo Calvás

Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....

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