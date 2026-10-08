Gobierno anunció piloto de vigilancia con drones para reforzar la seguridad en las carreteras

El Gobierno nacional anunció un piloto de vigilancia con drones en corredores estratégicos del país, como parte de las medidas acordadas con el sector de transporte de carga para mejorar la seguridad en las carreteras.

La tecnología permitirá reforzar el monitoreo de las vías, anticiparse a situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a hechos que puedan afectar a los transportadores.

La medida fue anunciada durante la primera gran mesa de diálogo del Gobierno con el sector de carga, en la que participaron los ministerios de Transporte y Defensa.

La hoja de ruta también contempla la activación del Plan Meteoro, la implementación de caravanas seguras en corredores priorizados y el fortalecimiento de la línea #767 para mejorar la atención y respuesta a los reportes de los usuarios de las vías.

Además, se acordó fortalecer la coordinación con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades para mejorar la respuesta frente a los hechos que afectan la seguridad del transporte.

Con estas medidas, el Gobierno busca anticiparse a los hechos de inseguridad y reforzar la respuesta de las autoridades en las carreteras, en lugar de limitarse a reaccionar una vez ocurran.

Las acciones tendrán seguimiento en nuevas reuniones con el sector transportador para evaluar el cumplimiento de los compromisos y los resultados de las medidas.