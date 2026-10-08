Cartagenero Juan González viaja a Venezuela en labores de consultoría ante llegada de petroleras

The Washington Post publica hoy que exfuncionarios de la administración Trump buscan empleos y clientes en el sector petrolero de Venezuela, ahora en gran medida bajo control de Estados Unidos, después de la incursión militar de enero que removió a Nicolás Maduro e instaló un gobierno complaciente.

El reportaje, firmado por Samantha Schmidt, Anthony Faiola y Karen DeYoung, dice que empresas e inversionistas quieren contratar a personas con acceso reciente a la Casa Blanca, conocimiento de la política hacia Venezuela o contactos. Lobistas, consultores y exfuncionarios de los dos partidos principales están llegando a Caracas.

El diario señala que Juan González, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la administración Biden, también ha viajado a Venezuela recabando información para su trabajo regional de consultoría. El informe concluye que las personas aliadas con la actual administración Trump son vistas como particularmente valiosas para las compañías que buscan acuerdos.

Entre los casos, el diario señala a Michael Jensen. Dejó a finales de mayo el cargo de director sénior para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y, el 1 de junio, su primer día en la energética Primavera, viajó en un jet privado con un magnate de las criptomonedas que exploraba acuerdos petroleros.

Primavera fue lanzada por Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase. La empresa dice que su cargo es de operaciones y que no involucra asuntos gubernamentales, y que consultó al asesor jurídico de la Casa Blanca.

También menciona a Brittany Kelm, quien dejó en agosto la asesoría del Consejo de Dominio Energético Nacional y pasó a Sable Offshore. Según una fuente del Post, Sable está en conversaciones para desarrollar campos petroleros con el gobierno venezolano. Y a Micah Ketchel, exasesor del Departamento de Estado, que el 15 de enero se unió al grupo de Venezuela de la firma Ballard Partners.

El artículo recuerda que la ley federal limita el trabajo posterior de los exfuncionarios. Primavera, el entorno de Kelm y Ballard aseguran que cumplieron las normas. La Casa Blanca dijo que no tiene motivos para creer que no se estén acatando y calificó de irresponsables los intentos de fabricar conflictos de interés.

El Post agrega que, en un movimiento inusual, la administración adquirió a finales de agosto el 35 por ciento de North American Blue Energy Partners, controlada por Alejandro Betancourt. También cita a Mauricio Claver-Carone, quien ocupó el mismo cargo de Jensen en el primer gobierno de Trump: “Todo el mundo está en Venezuela. Es el mercado más caliente en este momento”.