Colombiano lleva natilla y buñuelos a las calles de Australia para compartir sabores de Navidad

A través de sus videos, Leandro suele acercarse a personas en las calles de Australia para invitarlas a probar diferentes platos colombianos. La idea comenzó con preparaciones como salpicón, plátano con bocadillo y queso y empanadas, y posteriormente sumó sabores como la natilla y los buñuelos.

En A Vivir Que Son Dos Días, Leandro contó que la iniciativa nació al notar que, aunque la comunidad colombiana ha crecido en Australia, la gastronomía del país no tiene tanta presencia como otras cocinas. Por eso encontró en la comida una manera de acercar a los australianos a Colombia.

Todo comenzó con un video en el que llevó varios platos típicos a un australiano para que los probara. Después de la experiencia, la persona le manifestó que quería conocer más sobre la gastronomía colombiana y Leandro decidió continuar compartiendo otras preparaciones.

Buena parte de la comida la prepara él mismo. Según explicó, aprendió varias recetas gracias a su familia, especialmente a su mamá, mientras que otros productos los consigue con personas o establecimientos que ofrecen preparaciones similares a las colombianas.

Encontrar los ingredientes también supone algunos retos. Hay productos que no son fáciles de conseguir en Australia, por lo que debe buscar alternativas. En el caso de las empanadas, por ejemplo, encontró una tienda especializada cuyo producto considera muy cercano al sabor de las que se consiguen en Colombia.

La respuesta de quienes prueban la comida ha sido positiva. Leandro recordó que algunos australianos incluso le han pedido más productos para llevar a sus casas. También se ha encontrado con colombianos que reconocen las preparaciones y se acercan a compartir un momento alrededor de sabores que les resultan familiares.