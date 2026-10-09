Ideam confirma fenómeno de El Niño fuerte a muy fuerte en Colombia hasta marzo de 2027

Las temperaturas más altas de Risaralda se han sentido en La Virginia donde se ha llegado hasta 34 grados. / Caracol Radio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, que, de acuerdo con las proyecciones actuales, podría mantener una intensidad entre fuerte y muy fuerte hasta marzo de 2027, con una probabilidad del 83%.

Según la entidad, la confirmación se da tras el seguimiento a las condiciones del océano Pacífico y a las variables atmosféricas asociadas. La última medición registró una anomalía de +3,49 °C en la temperatura superficial del océano, mientras que el índice ONI pasó de 0,5 a 2,2 en cinco meses.

Ante este escenario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lidera la articulación de las entidades nacionales y territoriales para reducir los posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, los ecosistemas y la continuidad de los servicios esenciales.

Alcaldes y gobernadores deberán fortalecer sus planes de contingencia

De acuerdo con la hoja de ruta nacional, los municipios y departamentos deberán reforzar sus estrategias de preparación antes del 30 de noviembre, fecha fijada para avanzar en las medidas previas al periodo de mayores impactos.

Los alcaldes deberán convocar los consejos municipales de gestión del riesgo, actualizar sus planes de emergencia, identificar fuentes alternas de agua y verificar los convenios con los cuerpos de bomberos. Por su parte, los gobernadores deberán coordinar las acciones departamentales y apoyar a los municipios que no cuenten con suficiente capacidad de respuesta.

Los sectores de ambiente, agricultura, vivienda, salud y energía también deberán adoptar medidas dentro de sus competencias para proteger los recursos naturales, garantizar el suministro de agua y energía y reducir las afectaciones a las comunidades.

El director de la UNGRD, David Tamayo Roldán, aseguró que la prioridad es anticiparse a los efectos del fenómeno. La entidad también consolidará la información de los distintos sectores y coordinará el apoyo de organismos de socorro y de la Fuerza Pública cuando la capacidad de respuesta de los territorios sea superada.

UNGRD habilita herramienta para identificar zonas con riesgo de incendios

Como parte de las acciones de preparación, la UNGRD desarrolló un aplicativo que permite consultar las zonas con mayor recurrencia de incendios forestales, revisar registros históricos e identificar las capacidades disponibles para atender estas emergencias.

La herramienta integra información de 2014 a 2026 y permite comparar los periodos 2015-2016 y 2023-2024 con los registros históricos de octubre a mayo, con el propósito de orientar las medidas preventivas entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

IDEAM advierte que El Niño no significa que deje de llover

Las autoridades también hicieron un llamado a no bajar la guardia frente a las lluvias. Aunque el fenómeno puede reducir las precipitaciones esperadas en distintas regiones, no significa que deje de llover en Colombia.

Octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de lluvias del año, que suele afectar principalmente a las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Por eso, las entidades deberán mantener sus planes de respuesta tanto ante las condiciones secas como frente a posibles emergencias por precipitaciones.

Finalmente, el IDEAM y la UNGRD recomendaron a la ciudadanía hacer un uso eficiente del agua y la energía, evitar quemas y fogatas en zonas de vegetación, reportar oportunamente los incendios forestales y atender las recomendaciones de las autoridades locales.