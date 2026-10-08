US$27.000 millones en riesgo por tasa a la carga en Buenaventura: Analdex

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que cerca de US$27.000 millones en operaciones de importación y exportación están en riesgo por el cobro por tonelada de carga establecido por la Alcaldía de Buenaventura.

La medida, contemplada en el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026, fija un cobro de $4.235 por cada tonelada que ingrese o salga de las terminales portuarias del municipio.

Según el gremio, esta tarifa representaría sobrecostos de entre $86.000 y $91.000 millones al año, que recaerían directamente sobre los propietarios de las mercancías y podrían trasladarse a los consumidores finales.

Analdex pide suspender el cobro

El gremio señaló que, hasta el momento, no se conoce de manera íntegra el estudio técnico, financiero y de movilidad que sustenta la medida, ni las obras específicas que se financiarían con los recursos recaudados.

Por esta razón, solicitó suspender la aplicación del cobro mientras se publican los estudios, se aclaran sus fundamentos jurídicos y se convoca una mesa de concertación con la Alcaldía, los sectores productivos, importadores, exportadores, operadores portuarios y transportadores.

Analdex reconoce la necesidad de mantener y mejorar la infraestructura vial de Buenaventura, pero considera necesario evaluar si el mecanismo establecido es proporcional y responde efectivamente a los problemas de movilidad que busca solucionar.

¿Cómo impactaría el comercio exterior?

De acuerdo con las cifras presentadas por Analdex, durante 2025 la zona portuaria de Buenaventura movilizó 21,4 millones de toneladas de comercio exterior: 17,4 millones correspondieron a importaciones y cuatro millones a exportaciones, equivalentes en conjunto a cerca de US$27.000 millones.

El gremio advirtió que el nuevo cobro encarecería la entrada de materias primas, insumos industriales y bienes de capital necesarios para la producción nacional. También aumentaría los costos de exportar productos colombianos, lo que podría reducir su competitividad en los mercados internacionales.

En el caso de los bienes terminados importados, el incremento en los costos de abastecimiento y distribución podría repercutir en los precios que pagan las empresas y los consumidores.

Analdex agregó que la medida se suma a los costos logísticos del corredor y a las dificultades de movilidad que enfrenta Buenaventura, por lo que alertó sobre el riesgo de que parte de la carga se desvíe hacia puertos del litoral Caribe.

El gremio insistió en que se deben buscar mecanismos transparentes y eficaces para financiar las obras que necesita el distrito, sin imponer cargas que afecten la competitividad del comercio exterior colombiano.