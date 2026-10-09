Gobierno inicia conversaciones para el regreso de Mazda al país: ¿habrá planta de ensamblaje?

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, se reunió este jueves con representantes de Mazda para avanzar en la exploración de oportunidades que permitan el regreso de la compañía al país. Esto se da tras los acercamientos iniciados durante la visita del Gobierno a Tokio.

En esta ocasión hablaron de las alternativas de inversión industrial, incluida la posibilidad de una planta de ensamblaje, así como oportunidades de cooperación con proveedores nacionales y desarrollo de autopartes.

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Eso sí, la eventual instalación de una planta dependerá de los estudios de viabilidad y de las decisiones que adopte la compañía.

“Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”, afirmó Gómez.

De ese modo, buscan identificar condiciones que permitan fortalecer las capacidades productivas del país, generar nuevas oportunidades para la industria colombiana y ampliar su participación en las cadenas de valor del sector automotor.

Por otra parte, también buscan integrar empresas colombianas como proveedoras de accesorios, repuestos y componentes, aprovechando el potencial del mercado nacional y las oportunidades comerciales con otros países de la región.