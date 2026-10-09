Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 9 de octubre de 2026

El dólar, al igual que en todo el mundo, es la principal divisa en la que los empresarios y estados negocian importaciones y exportaciones.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

Lea más : Fiscalía de EE.UU. dijo que Venezuela no ha reclamado que Maduro tenga inmunidad para evitar juicio

Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 9 de octubre se ubicará en 875,65 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 8 de octubre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad a parte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este viernes:

Euro (EUR): 980,61 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 130,66 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,79 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,26 bolívares (VES).

Más información: Subsecretario de Comercio de EE.UU. está en Caracas para explorar oportunidades de mercado

Dólar en Venezuela hoy

Además de publicar el valor del bolívar venezolano en otras divisa, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 969,42 // Venta: 913,83

Banco Mercantil:

Compra: 918,47 // Venta: 915,24

N58 Banco Digital:

Compra: 879,94 // Venta: 880,08

Banesco:

Compra: 956,20 // Venta: 967,52

BanCaribe:

Compra: 979,20 // Venta: 990,00

Otras instituciones:

Compra: 938,41 // Venta: 970,27

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Más información: Naciones Unidas renueva su misión de investigación para Venezuela

Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este viernes, el petróleo en general ha presentado una caída, pero en el caso específico del petróleo Brent cae un 0,82, bajando el precio a 103,49 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 105,02 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 102,41 dólares.

Le puede interesar: Agenda colombo venezolana para la reactivación económica en frontera

SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: