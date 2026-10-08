Santa Marta pone en marcha PMU con enfoque de género

Santa Marta

Con el fin de mejorar las acciones de prevención y atención de las violencias basadas en género se creó el Puesto de Mando Unificado - PMU - con enfoque de género, mediante el Decreto 446 del 25 de septiembre de 2026.

Con esto por primera vez, se podrá unir a las diferentes entidades e instituciones para dar una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante situaciones que representen un riesgo o una violación de los derechos de las mujeres, así como de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El PMU con enfoque de género puede activarse en situaciones que necesiten una intervención de varias instituciones. Esto ocurre, sobre todo, cuando hay hechos relacionados con violencias basadas en género o riesgos para la integridad y los derechos de las mujeres.

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“La creación de este mecanismo responde al compromiso del Distrito con la garantía de los derechos de las mujeres y se basa en el marco constitucional y legal colombiano. Entre estos están la Ley 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014 y la Ley 1761 de 2015, que tratan sobre la prevención y atención de las violencias contra las mujeres, la violencia sexual y el feminicidio”, dijo Íngrid Gómez Ceballos, secretaria de la Mujer.