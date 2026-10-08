Exsecretario de Infraestructura del Magdalena responde a denuncia por inventario de maquinaria

Santa Marta

El exsecretario de Infraestructura del Magdalena, Efraín Vargas, respondió a la denuncia presentada ante la Fiscalía por la gobernadora Margarita Guerra por presuntas inconsistencias en el inventario, entrega y trazabilidad de la maquinaria amarilla del departamento.

Hace unos días la Gobernación del Magdalena, puso el caso en conocimiento de la Fiscalía luego de una auditoría administrativa en la que se encontraron diferencias entre los inventarios reportados. Según la denuncia, un primer documento relacionaba 48 equipos, mientras que un informe posterior registraba 43 máquinas, además de algunas inconsistencias en números de serie y en los soportes de entrega de maquinaria a municipios, comunidades y otras entidades.

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Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Vargas aseguró que está dispuesto a responder ante tales señalamientos y entregó detalles de los equipos “Es importante aclarar primero la secretaría general me entregó un documento en donde consta cuanta maquinaria recibí yo al momento de ingresar como secretario de Infraestructura, aquí está el documento, 28 máquinas y esas 28 máquinas fueron entregadas, enumeradas e inventariadas en el informe de entrega a la secretaría de Infraestructura y a su nueva secretaria”, dijo.

Sobre la diferencia entre las cifras de los inventarios, el exsecretario explicó que el primer reporte correspondía a los equipos que recibió la Secretaría de Infraestructura y que posteriormente se amplió la información para incluir maquinaria que ya estaba inoperativa.

Es de recordar que, el Gobierno Departamental adelantará inspecciones físicas en campo para verificar la identificación y estado técnico de la maquinaria, al tiempo que requerirá la restitución inmediata de los bienes que permanezcan en posesión de terceros en la ubicación que la entidad determine.