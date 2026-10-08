Regresa la Premier League: Prográmese con la fecha y hora de los partidos más importantes

Regresa el fútbol inglés: Prográmese con la fecha y hora de los partidos más importantes. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images) / Mike Hewitt

La Premier League regresa tras el parón de selecciones de septiembre y octubre, y retomará desde la fecha 6, que se jugará entre el próximo sábado y el lunes. El último partido se jugó el pasado 20 de septiembre, día que contó con cuatro encuentros, dos quedaron en empate y en los otros dos hubo ganador.

Así están las cosas en la tabla de posiciones

A termino de la quinta fecha, el Manchester City, ahora de Enzo Maresca, es primero con un puntaje perfecto, 15 puntos en 5 partidos; seguido del Arsenal, que renovó a Arteta hasta 2030, con 12 puntos, luego de ganar cuatro partidos y perder el más reciente frente al Brighton, que justamente es tercero con diez unidades.

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Del cuarto al séptimo lugar hay un empate a nueve puntos: en orden, Brentford, Leeds, Liverpool y Everton. Todos estos equipos han ganados dos juegos y empatado tres. Ya en la parte baja de la tabla en la última posición se encuentra el Tottenham con apenas dos puntos, mismos que el Fulham que es decimonoveno. Apenas un punto de ellos están el recién ascendido Coventry City y el Bournemouth, que tendrán que remar para salir y despegarse de los puestos de descenso, que son los último tres.

Duelos atractivos en el regreso de la Liga

Para abrir la fecha seis, el día sábado jugará uno de los líderes, el Arsenal, que tendrá un interesante duelo frente al Leeds, que es quinto. Más tarde en la mañana volverá el Chelsea que ha tenido un inicio irregular, acumulando dos derrotas, dos victorias y un empate, el equipo de se medirá con el Bournemouth.

El último partido de la jornada sabatina será Manchester United frente al Tottenham, a pesar de que ninguno atraviesa su mejor momento, el Old Trafford será testigo de uno de los partidazos de la fecha.

A las 8:00 a.m. del domingo jugarán los únicos dos representantes colombianos en la Liga. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz posiblemente tengan minutos en el partido del Crystal Palace frente al Nottingham Forest, en esta ocasión serán rivales luego de casi años juntos, pues en el último mercado de pases el lateral derecho salió al Forest.

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El duelo más atractivo de la jornada dominical será a las 10:30 de la mañana, en Anfield, el Liverpool recibirá al líder en lo que será, a priori, el mejor partido de toda la jornada. La última vez que se enfrentaron fue por FA Cup en abril, aquel partido terminó con un abultado 4-0 a favor del equipo ciudadano con un hat-trick de Erling Haaland incluido.

Prográmese con los horarios del fin de semana

- Sábado 10 de octubre

Arsenal vs. Leeds United - 6:30 a.m.

Sunderland vs. Brighton - 9:00 a.m.

Ipswich Town vs. Fulham - 9:00 a.m.

Chelsea vs. Bournemouth - 9:00 a.m.

Aston Villa vs. Brentford - 9:00 a.m.

Manchester United vs. Tottenham - 11:30 a.m.

- Domingo 11 de octubre

Hull City vs. Everton - 8:00 a.m.

Crystal Palace vs. Nottingham Forest - 8:00 a.m.

Liverpool vs. Manchester City - 10:30 a.m.

- Lunes 12 de octubre

Coventry City vs. Newcastle - 2:00 p.m.

*Todos los horarios están en hora colombiana.