Chelsea vs Manchester United: fecha y hora del partido por la jornada 9 de la Premier League

Chelsea recibe al Manchester United en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Premier League este sábado 31 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Stanford Bridge de Londres a las 7:30 AM hora colombiana. Sin Joao Pedro por lesión, ni Cole Palmer por expulsión, los “Blues” buscarán aprovechar su localía para volver al triunfo.

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¿Cómo llegan los equipos al Stanford Bridge?

Ambos equipos vienen con una racha de dos derrotas consecutivas en diferentes competiciones. Por parte del conjunto local, el Chelsea viene de ser eliminado por el Liverpool en los octavos de final de la Carabao Cup el pasado 28 de octubre, el encuentro terminó 1-1,en el que los Blues terminaron eliminados en la tanda de penales 6-5 con un tiro fallado de Wesley Fofana. Anteriormente, el Chelsea vio la derrota frente al Tottenham Hotspur 2-0 en condición de local en la pasada jornada de la liga.

Por su parte, el Manchester United cayó 0-3 ante el Bournemouth en Old Trafford, el pasado 25 de octubre. Asimismo, el United volvió a sufrir una derrota frente al Como de Italia (4-1), en la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League.

United busca seguir dominando

En el historial de los últimos 10 partidos oficiales entre el Chelsea y el Manchester United registran una leve ventaja para el conjunto rojo: 4 victorias para el United, 3 victorias para el Chelsea y 3 empates

Actualmente, los Blues mantienen la quinta posición en la tabla general con 13 puntos en ocho partidos disputados, lo que le da cupo directo a la UEFA Europa League. Por parte de los Diablos, el United se encuentra cerca del descenso en la posición número 16 con 7 puntos de 24 posibles.

Fecha y Hora del partido Chelsea Vs Manchester United

Fecha: Sábado 31 de octubre

Hora: 7:30 AM hora colombiana

Lugar: Stanford Bridge, Londres, Inglaterra