Tabla de posiciones de la Premier League: empate del Manchester United y Arsenal sigue líder

El Arsenal se mantiene como líder del campeonato inglés, mientras que Brighton y Manchester City completan el podio. El cierre de la fecha estuvo marcado por un emocionante empate entre Manchester United y Aston Villa.

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Manchester United 4-4 Aston Villa

El partido que cerró la jornada terminó en empate en Old Trafford. Aston Villa llegó a tener una ventaja de dos goles, pero Manchester United reaccionó en el tramo final y consiguió la igualdad con una anotación agónica de Patrick Dorgu al 90+6′.

Crystal Palace 1-3 Liverpool

Liverpool consiguió una victoria importante en condición de visitante. Los Reds se impusieron en Selhurst Park y sumaron tres puntos que les permitieron llegar a 18 unidades y ubicarse en la cuarta posición.

Brighton 2-0 Brentford

Brighton hizo respetar su casa y consiguió un triunfo que lo mantiene como segundo de la Premier League. El equipo local aprovechó la expulsión de un futbolista del Brentford en el primer tiempo para tomar el control del compromiso.

Sunderland 1-0 Chelsea

Una de las sorpresas de la jornada se presentó en el Stadium of Light. Sunderland derrotó por la mínima diferencia al Chelsea y consiguió tres puntos importantes, mientras que los visitantes dejaron escapar la oportunidad de acercarse a los primeros puestos.

Ipswich Town 1-2 Bournemouth

Bournemouth consiguió una victoria ajustada en su visita al Ipswich Town. En un compromiso equilibrado, el equipo visitante encontró la anotación decisiva en el segundo tiempo y se llevó tres puntos para escalar en la clasificación.

Tabla de posiciones de la Premier League tras la fecha 10:

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Partidos de la fecha 10

Viernes 6 de noviembre

Everton 3-1 Coventry City

Sábado 7 de noviembre

Leeds 1-0 Tottenham

Fulham 1-1 Newcastle

Arsenal 1-0 Hull City

Nottingham Forest 3-1 Manchester City

Domingo 8 de noviembre

[9:00AM] Ipswich Vs. Bournemouth

[9:00AM] Sunderland Vs. Chelsea

[9:00AM] Crystal Palace Vs. Liverpool

[11:30AM] Manchester United Vs. Aston Villa