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08 oct 2026 Actualizado 20:55

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Economía

MinTIC lanza plataforma para conectar emprendedores y oportunidades de transformación digital

Sinergia Tech busca reunir en un solo espacio a emprendedores, mipymes, empresas, universidades y otros actores del ecosistema de innovación del país.

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El Ministerio TIC, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, lanzó Sinergia Tech, una plataforma gratuita que busca conectar a los diferentes actores del ecosistema digital y facilitar el acceso a oportunidades para emprendedores y mipymes.

La herramienta permitirá identificar brechas tecnológicas, acceder a formación y convocatorias, y establecer conexiones con empresas, universidades, incubadoras, aceleradoras y cámaras de comercio.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es descentralizar las oportunidades y fortalecer el talento digital en las regiones.

Durante la presentación de la plataforma, el viceministro de Transformación Digital, Germán Bacca, destacó la importancia de llevar estas herramientas a los territorios para mejorar la productividad.

“De nada sirve tener herramientas, de nada sirve estar capacitado si no llegamos a la productividad, a buenos resultados para los colombianos”, señaló el viceministro de Transformación Digital, Germán Bacca.

Sinergia Tech hace parte del programa Emprendimiento Digital 2026 y cuenta con un directorio de actores del ecosistema, además de un banco de oportunidades donde los emprendedores podrán encontrar convocatorias, eventos y espacios de formación.

La plataforma ya está disponible y puede consultarse en sinergiatech.gov.co

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