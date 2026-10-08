Emmanuel salió en moto hacia Trujillo, Valle del Cauca, y fue encontrado muerto cuatro días después

La búsqueda de Emmanuel Cardona Bedoya, de 18 años, terminó en una tragedia. El joven, quien había sido reportado como desaparecido desde el sábado 3 de octubre, fue encontrado muerto en una zona rural del municipio de Trujillo, norte del Valle del Cauca.

Emmanuel había salido de Andalucía en motocicleta con destino a Trujillo. Desde entonces, su familia no volvió a tener información sobre su paradero y comenzó su búsqueda, además de reportar formalmente la desaparición ante la Fiscalía.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del joven en la vereda La Galeana, en un sector conocido como Cerro Azul. El cadáver se encontraba en estado de descomposición.

Tras el hallazgo, personal de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección y los actos urgentes.

Durante los días de búsqueda, la Gobernación del Valle había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permitiera encontrar a Emmanuel y lograr su regreso a casa.

Por ahora, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió su muerte, así como la causa y los responsables, son materia de investigación por parte de las autoridades.