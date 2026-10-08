Emcali y Contraloría sobre los requerimientos para selección para modernización Alumbrado Público
El proyecto de modernización del alumbrado público de Cali busca reemplazar más de 100 mil luminarias de sodio por tecnología LED en las 22 comunas y la zona rural.
La Contraloría General de la Nación en carta dirigida al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Roger Mina, solicitó información del proceso que busca definir un aliado estratégico para modernizar el alumbrado público para la Capirtal del Valle.
Solicitan a Emcali que remita toda la documentación sobre la etapa precontractual.
Por su parte. Emcali respondió a la Contraloría General de la República que responderá a todos los requerimientos de los organismos de control frente al proceso de selección de un futuro aliado para la modernización del alumbrado público de Cali.
Recalca EMCALI que la protección de los recursos públicos es una prioridad.
Juan Carlos Díaz
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