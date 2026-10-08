Emcali y Contraloría sobre los requerimientos para selección para modernización Alumbrado Público

El gerente de Emcali le aseguro a la Contraloría General de la República, que responderá a todos los requerimientos de los organismos frente al proceso de selección de aliado para modernizar el alumbrado público de Cali.

La Contraloría General de la Nación en carta dirigida al gerente de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Roger Mina, solicitó información del proceso que busca definir un aliado estratégico para modernizar el alumbrado público para la Capirtal del Valle.

Solicitan a Emcali que remita toda la documentación sobre la etapa precontractual.

Por su parte. Emcali respondió a la Contraloría General de la República que responderá a todos los requerimientos de los organismos de control frente al proceso de selección de un futuro aliado para la modernización del alumbrado público de Cali.

Recalca EMCALI que la protección de los recursos públicos es una prioridad.