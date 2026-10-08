Cali tiene $92 mil millones para recuperar colegios, “seguimos gestionando recursos”: alcalde Eder

Cali tiene identificados $92 mil millones para avanzar en la recuperación de los colegios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, pero, según el alcalde Alejandro Eder, todavía se necesitan recursos adicionales para completar la financiación de las obras.

La bolsa está compuesta por $42 mil millones del Fondo Milagro y donaciones del sector privado, a los que se suman $50 mil millones provenientes de las aseguradoras. Eder explicó que la Alcaldía adelanta gestiones con el Gobierno Nacional para conseguir los recursos que hacen falta.

“Tenemos unos recursos iniciales del Fondo Milagro y de donaciones del sector privado que suman alrededor de $42.000 millones. También tenemos $50.000 millones que vienen de las aseguradoras y estamos revisando con el Ministerio para poder gestionar otros recursos para terminar de financiar la recuperación de las instituciones educativas”, explicó el alcalde.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, señaló que el Gobierno Nacional revisará alternativas de financiación a través del Fondo de Infraestructura, como parte de las gestiones para apoyar la recuperación de las instituciones educativas afectadas.

Durante la reunión también se abordó el Programa de Alimentación Escolar, PAE. La ministra indicó que revisarán la proporción de recursos que aporta el Gobierno Nacional para garantizar la alimentación de los estudiantes en Cali, teniendo en cuenta las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

El encuentro también incluyó el proyecto de la Universidad de Oriente, iniciativa con la que la Alcaldía busca ampliar el acceso a la educación superior para los jóvenes de este sector de Cali. Distrito y Gobierno Nacional continuarán trabajando en su desarrollo.