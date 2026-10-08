Puerto Aguadulce cumple 10 años con la mirada puesta en el futuro

Buenaventura mueve alrededor del 50% de las importaciones y exportaciones del país, del cual el 20% ingresa por una de las terminales públicas, Puerto Aguadulce. Un proyecto desarrollado con inversión extranjera, de Singapur y Filipinas, cuya primera operación se realizó en noviembre del 2016, pero ha crecido en infraestructura y tecnología conforme a la demanda.

La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce cumple una década de operaciones en Buenaventura, en la que ha consolidado su apuesta por el crecimiento, la tecnología y la modernización de su infraestructura para responder a las nuevas necesidades del comercio exterior colombiano.

Entre el año 2025 y 2026 destinaron cerca de 150 millones de dólares a la expansión del muelle, los patios y la capacidad operativa, mientras que hacia 2031 se proyectan inversiones adicionales por unos 200 millones de dólares.

“Hay un compromiso permanente, hay un compromiso de crecimiento, hay un compromiso de expansión y hay realmente una idea de colaborar con Buenaventura, de cooperar con Colombia, servirle a Colombia con esta capacidad adicional, es nuestra visión, para eso estamos acá”, puntualizó su gerente general Álvaro Otero.

Uno de los principales avances está en la incorporación de tecnología. Las nuevas grúas instaladas hacen cerca de ocho meses, consideradas las más altas de Suramérica, cuentan con tecnología de última generación y están diseñadas para atender embarcaciones de mayor tamaño.

“Estamos preparados para el futuro y poder atender esos barcos que todavía no llegan”, aseguró Otero.

La apuesta de Aguadulce también está relacionada con la capacidad de Buenaventura para seguir creciendo como ciudad puerto. Desde la terminal advierten que, además de la infraestructura marítima, es necesario fortalecer los accesos terrestres y del canal para garantizar una operación eficiente.

Sociedad Puerto Industrial Aguadulce / Foto: Caracol Radio Cali Ampliar Sociedad Puerto Industrial Aguadulce / Foto: Caracol Radio Cali Cerrar

Expansión para aumentar capacidad y atender grandes buques

La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce avanza en la segunda fase de su programa de expansión, con inversiones dirigidas a ampliar su infraestructura y capacidad operativa. El proyecto contempla la construcción de 300 metros adicionales de muelle, con los que la terminal llegará a 900 metros en total.

De esta ampliación ya están construidos 225 metros y se espera completar los 75 restantes a mediados del próximo año. El proceso también incluye 25 hectáreas nuevas de patios y la incorporación de equipos de última generación.

“Hemos procurado dos grúas de muelle, que son las grúas más grandes de Colombia, esto nos permite poder atender grandes buques de 400 metros de eslora.

Dentro de la expansión también se encuentra el segundo gran componente, que es la expansión de patios. Hemos entonces construido hoy 25 hectáreas de patios para poder responder a este gran aumento de capacidad de la terminal. Dentro de esa construcción de patios se incluye la instalación de 8 grúas RTG, 11 tractors and trailers (tractocamión), y por lo menos una empty handler (carretilla para contenedores vacíos ) y una reach stacker (grúa frontal de contenedores)”, explicó Stephany Valencia Chara, gerente del programa de expansión.

Entre los principales retos para que esta ampliación opere a su máxima capacidad es la ejecución del dragado del canal de acceso. La terminal requiere profundizar y adecuar el canal para permitir el ingreso de buques de hasta 400 metros de eslora, una capacidad que actualmente no está disponible en Buenaventura.

Según la gerente del programa, este proceso está pendiente de la obtención de la licencia ambiental, trámite que lleva cerca de tres años. Una vez se cuente con la autorización, Puerto Aguadulce estima que los trabajos de dragado podrían ejecutarse en aproximadamente seis meses.

Con las obras de infraestructura y la llegada de nuevos equipos, Puerto Aguadulce busca consolidarse como una de las terminales con mayor capacidad del Pacífico colombiano y prepararse para el crecimiento futuro del comercio exterior a nivel de los puertos de Shanghai y Perú.

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Las mujeres también lideran la operación de Puerto Aguadulce

En Puerto Aguadulce, las mujeres han ido ganando espacio en áreas estratégicas y hoy ocupan cargos de liderazgo, como el de Carolina Ávila, gerente de operaciones de la terminal.

“Estoy encargada de liderar un gran equipo de operaciones que hace que todo esto pase. No solamente coordinamos lo que tiene que ver con las motonaves, también todas las llegadas de los contenedores, las puertas, las bodegas, además de procesos relacionados con inspecciones y autoridades”, detalló.

Aunque la actividad portuaria ha estado tradicionalmente asociada a una mayor presencia masculina, para Carolina Ávila ser mujer no representa el principal reto dentro de este sector.

“El puerto se ha caracterizado por ser un puerto naturalmente mixto. Desde el principio, cuando yo ingresé al puerto, había mujeres. Entonces para mí es muy natural poder ejercer cargos como este y todas las mujeres que tenemos aquí en el puerto. Ha sido muy natural nosotras poder ejercer esos cargos”, agregó.

Avila asegura que los desafíos están más relacionados con mantener una operación que funciona 24/7 y responder a las situaciones propias de un puerto y de su entorno.

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Diez años de aporte a las comunidades de Buenaventura y nuevos proyectos en camino

Durante sus 10 años de operaciones, Puerto Aguadulce también ha desarrollado diferentes programas de inversión social dirigidos a las comunidades rurales de su área de influencia en Buenaventura.

“Puerto Aguadulce no solamente quiso quedarse en el marco de los compromisos adquiridos bajo temas de consulta previa, sino que siempre quisimos ir mucho más allá. Dentro de ese programa hemos incluido más de 25.000 millones de pesos a lo largo de la historia del proyecto que han sido invertidos en programas como vivienda, educación, salud”, detalló María Alejandra Díaz, gerente legal y de asuntos corporativos.

En materia de empleo, indicó que el 100 % de la mano de obra no calificada y el 50 % de la calificada deben provenir del área rural de influencia.

Esta labor también se hizo visible tras el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó al Valle del Cauca, cuando Puerto Aguadulce logró recolectar cerca de 90 toneladas de ayuda humanitaria que fueron entregadas a más de 5.000 personas en Buenaventura.

“Ahora estamos trabajando en un plan de reconstrucción donde el terminal planea reunir fondos para ser invertidos alrededor de los 12.000 millones de pesos, que la idea es que estos fondos sean con diferentes mecanismos como obras por impuestos, inversión propia, alianzas estratégicas con otras empresas”, agregó.

Para los próximos proyectos, la educación será una de las principales prioridades. Aguadulce identificó tres instituciones educativas rurales que requieren intervención tras el sismo.